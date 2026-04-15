Томми Робредо ответил на слова Патрика Муратоглу о перспективах исчезновения тенниса

Директор турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) и бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо прокомментировал высказывание Патрика Муратоглу. Специалист ранее заявил, что теннис нуждается в реформах.

— Патрик Муратоглу недавно сказал, что без изменений теннис может исчезнуть через десятилетия. Согласны?

— Совершенно нет. ATP показывает цифры, что аудитория удвоилась. Честно говоря, не понимаю, почему он так говорит.

— Нужно ли менять правила, чтобы сделать теннис более современным?

— Любые изменения — это очень сложно. Некоторые говорят, нужно менять линии. На миллионах кортов по всему миру? Возможно, чуть поднять сетку — это самое простое. Можно немного корректировать мячи или ракетки, но очень аккуратно. Иначе всё может развалиться, — приводит слова Робредо Clay Tenis.