Главная Теннис Новости

Томми Робредо ответил на слова Патрика Муратоглу о перспективах исчезновения тенниса

Директор турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) и бывшая пятая ракетка мира Томми Робредо прокомментировал высказывание Патрика Муратоглу. Специалист ранее заявил, что теннис нуждается в реформах.

— Патрик Муратоглу недавно сказал, что без изменений теннис может исчезнуть через десятилетия. Согласны?
— Совершенно нет. ATP показывает цифры, что аудитория удвоилась. Честно говоря, не понимаю, почему он так говорит.

— Нужно ли менять правила, чтобы сделать теннис более современным?
— Любые изменения — это очень сложно. Некоторые говорят, нужно менять линии. На миллионах кортов по всему миру? Возможно, чуть поднять сетку — это самое простое. Можно немного корректировать мячи или ракетки, но очень аккуратно. Иначе всё может развалиться, — приводит слова Робредо Clay Tenis.

Материалы по теме
Патрик Муратоглу: молодёжь не смотрит теннис. Армия фанатов огромна, но она стареет
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
