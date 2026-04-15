Аслан Карацев — Кристиан Джонов, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:0, первый круг турнира в Шарм эш Шейхе

Аслан Карацев провёл и выиграл первый матч с августа 2025 года
Аслан Карацев
Российский теннисист, бывшая 14-я ракетка мира Аслан Карацев одержал победу в матче первого круга турнира ITF М25 в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Со счётом 7:5, 6:0 он одолел соперника из Германии Кристиана Джонова. Это первый поединок для Карацева с августа прошлого года.

Россиянин во втором круге соревнований сыграет с победителем встречи Крис Ван Вик (ЮАР) — Каран Сингх (Индия). На данный момент Аслан Карацев занимает 979-ю строчку в рейтинге АТР.

Напомним, в 2021 году Карацев дошёл до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступил Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6, 2:6. В активе у представителя России три титула в одиночном разряде (Дубай-2021, Кубок Кремля — 2021 и Сидней-2022).

