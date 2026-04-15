Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стал известен список теннисистов, которые выступят на «Ролан Гаррос» — 2026

Стал известен список теннисистов, которые выступят на «Ролан Гаррос» — 2026
Даниил Медведев
Комментарии

14 апреля, появился список участников мужских соревнований в рамках «Ролан Гаррос» — 2026. Всего на грунтовых кортах в Париже появятся 104 спортсмена. Среди них три россиянина: Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Матчи пройдут с 18 мая по 7 июня.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2026

На ТБШ заявилось 16 спортсменов из США, семь — из Италии, шесть — из Испании, сообщает пресс-служба турнира.

Победителем прошлогоднего «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде является вторая ракетка мира Карлос Алькарас. В финале со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) он одолел соперника из Италии Янника Синнера. Встреча на корте имени Филиппа Шатрье продолжалась 5 часов 29 минут.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android