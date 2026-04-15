Фото: состав участниц женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» — 2026

14 апреля был опубликован список участников «Ролан Гаррос» — 2026 в женском одиночном разряде. На грунтовом ТБШ подтверждены заявки восьми россиянок. Это Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анна Калинская, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева. Матчи пройдут с 18 мая по 7 июня.

Фото: Пресс-служба «Ролан Гаррос» — 2026

В Париже также выступят 13 спортсменок из США, девять — из Чехии, семь — из Украины, пять — из Германии, сообщает пресс-служба турнира.

Победительницей «Ролан Гаррос» — 2025 в женском одиночном разряде стала Кори Гауфф, которая в том финале одолела Арину Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.