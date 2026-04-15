Артур Риндеркнеш — Жоао Фонсека, результат матча 15 апреля 2026, счет 0:2, второй круг турнира в Мюнхене

Фонсека обыграл Риндеркнеша и вышел в 1/4 финала турнира в Мюнхене
Жоао Фонсека
Комментарии

Бразильский теннисист 35-я ракетка мира Жоао Фонсека одержал победу в матче второго круга турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия) над 26-м номером рейтинга Артуром Риндеркнешем из Франции. Счёт — 6:3, 6:2.

Мюнхен. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 12:10 МСК
Артур Риндеркнеш
26
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Жоао Фонсека
35
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Встреча длилась 1 час 21 минуту. За это время Фонсека реализовал три брейк-пойнта из семи, выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Риндеркнеш не реализовал ни одного заработанного брейк-пойнта из девяти, допустил пять двойных ошибок и выполнил четыре эйса.

В четвертьфинале грунтового турнира Жоао Фонсека сразится с победителем матча Александр Блокс (Бельгия) — Бен Шелтон (США).

Календарь турнира в Мюнхене
Сетка турнира в Мюнхене
