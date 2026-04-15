«В ментальном плане он сильнейший в истории». Адриано Панатта — о Яннике Синнере

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта высказался о превосходстве Янника Синнера над Карлосом Алькарасом. Он объяснил свою позицию на примере финала турнира в Монако, где итальянец обыграл испанца (7:6 (7:5), 6:3. Панатта отметил, что Синнер является лучшим теннисистом в истории в ментальном плане.

«У Янника игра более стабильная и линейная, чем у испанца, и сильный ветер в Монте-Карло, безусловно, ему помог.

Давайте разберём удары: на бэкхенде лучше Синнер. Форхенд? Намного лучше Алькарас. Подача — возможно, сейчас чуть-чуть лучше у Синнера, но незначительно. У сетки явно лучше Алькарас, укороченные — тоже однозначно за Алькарасом, в движении по корту — опять преимущество у Алькараса. Но побеждает другой. Как это возможно? Я вам скажу. Янник психологически всегда играет на 100%, и его 100% заметно выше, чем 100% Алькараса. Испанец почти никогда не держит 100%-ную концентрацию и допускает провалы, которых у другого нет, — и за это он дорого платит.

Во втором сете финала Янник просто раздавил его ментально. У Алькараса был опущенный взгляд, теннисиста, которого сломали. Синнер же выглядел так, будто сидит в кресле и спокойно смотрит матч. Для меня Синнер психологически сильнее, чем Джокович, потому что Новак иногда всё-таки ломает ракетки. В ментальном плане он сильнейший в истории наравне с Боргом. Надаль тоже был очень силён ментально, но, когда матч усложнялся, он переводил это в борьбу на грани. Синнер же сохраняет убийственное хладнокровие. Будто он отстранён и никогда не злится.

«В «Мастерсах» разницы больше нет. Посмотрим, что будет на «Ролан Гаррос», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

