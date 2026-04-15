Фабиан Марожан — Стефанос Циципас, результат матча 15 апреля 2026, счет 0:2, первый круг турнира в Мюнхене

Фабиан Марожан прошёл во второй круг Мюнхена, одержав победу над Стефаносом Циципасом
Представитель Венгрии Фабиан Марожан (42-я ракетка мира) обыграл греческого теннисиста 67-ю строчку рейтинга Стефаноса Циципаса в первом круге турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу венгра.

Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 13:50 МСК
2 : 1
3 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Стефанос Циципас
67
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч начался вчера, 14 апреля, но был доигран на следующий день. Марожану не удалось реализовать 12 заработанных брейк-пойнтов. Он также выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Циципас реализовал два брейк-пойнта из пяти, допустил четыре двойные ошибки и выполнил шесть эйсов.

Во втором круге турнира на грунте Фабиан Марожан выйдет на корт против представителя Канады Дениса Шаповалова.

Календарь турнира в Мюнхене
Сетка турнира в Мюнхене
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
