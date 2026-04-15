Фабиан Марожан прошёл во второй круг Мюнхена, одержав победу над Стефаносом Циципасом
Представитель Венгрии Фабиан Марожан (42-я ракетка мира) обыграл греческого теннисиста 67-ю строчку рейтинга Стефаноса Циципаса в первом круге турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу венгра.
Мюнхен. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 13:50 МСК
Фабиан Марожан
Стефанос Циципас
Матч начался вчера, 14 апреля, но был доигран на следующий день. Марожану не удалось реализовать 12 заработанных брейк-пойнтов. Он также выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Циципас реализовал два брейк-пойнта из пяти, допустил четыре двойные ошибки и выполнил шесть эйсов.
Во втором круге турнира на грунте Фабиан Марожан выйдет на корт против представителя Канады Дениса Шаповалова.
