Панатта предложил разделить первую строчку рейтинга ATP между Синнером и Алькарасом

Победитель одного турнира «Большого шлема» бывший итальянский теннисист Адриано Панатта прокомментировал соперничество между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Он предложил разделить первую позицию в рейтинге между итальянцем и испанцем.

«Рейтинг ATP? Одну неделю первый Синнер, следующую — Алькарас, и так далее… На мой взгляд, им стоило бы сделать совместное первое место, чтобы закончить эту бессмысленную историю, но понимаю, что это было бы слишком разумным решением», — приводит слова Панатты Corriere dello Sport.

Панатта также заявил, что в ментальном плане Янник Синнер является лучшим теннисистом в истории.