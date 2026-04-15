Мария Шарапова объявила о премьере собственного подкаста

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова объявила о создании собственного подкаста. Проект получил название Pretty Tough.

«Я создала шоу!

Представляю Pretty Tough — моё новое шоу о стремлении к совершенству без извинений. Оно переосмысливает то, как мы говорим о женских амбициях, и исследует многогранность того, что делает нас теми, кто мы есть. Вот небольшой тизер того, что вас ждёт! Первый эпизод выходит 22 апреля. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты», — написала Шарапова в социальных сетях.

Ранее Шарапова посетила традиционную вечеринку Vanity Fair после вручения престижной кинонаграды «Оскар».