Зейнеп Сёнмез — Жасмин Паолини, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:0, первый круг турнира в Штутгарте

Паолини проиграла 79-й ракетке мира из Турции на старте соревнований в Штутгарте
Итальянская теннисистка восьмая ракетка мира Жасмин Паолини потерпела поражение в матче первого круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Со счётом 2:6, 2:6 она проиграла 79-му номеру рейтинга из Турции Зейнеп Сёнмез.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 13:40 МСК
Встреча длилась 1 час 15 минут. Паолини не реализовала один заработанный брейк-пойнт, выполнила два эйса и допустила две двойные ошибки. Сёнмез не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

Во втором круге турнира на грунте в Германии Зейнеп Сёнмез сыграет с Лейлой Фернандес из Канады, которая ранее была сильнее Александры Эалы (Филиппины).

