Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Александр Блокс — Бен Шелтон, результат матча 15 апреля 2026, счет 0:2, второй круг турнира в Мюнхене

Бен Шелтон пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене, обыграв Александра Блокса
Американский теннисист шестая ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в матче второго круга турнира категории АТР-500 в Мюнхене (Германия). Со счётом 6:4, 7:6 (10:8) он обыграл Александра Блокса из Бельгии (71-я строчка рейтинга).

Мюнхен. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 14:40 МСК
Александр Блокс
71
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8
6 		7 10
         
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Игра длилась 1 час 45 минут. Американец реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, выполнил четыре подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Бельгийцу не удалось реализовать три брейк-пойнта. Он также не выполнил ни одного эйса.

В четвертьфинале соревнований в Мюнхене Бен Шелтон сразится с Жоао Фонсекой (Бразилия), который ранее одолел Артура Риндеркнеша (Франция).

