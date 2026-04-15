Бен Шелтон пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене, обыграв Александра Блокса
Американский теннисист шестая ракетка мира Бен Шелтон одержал победу в матче второго круга турнира категории АТР-500 в Мюнхене (Германия). Со счётом 6:4, 7:6 (10:8) он обыграл Александра Блокса из Бельгии (71-я строчка рейтинга).
Мюнхен. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 14:40 МСК
Игра длилась 1 час 45 минут. Американец реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, выполнил четыре подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Бельгийцу не удалось реализовать три брейк-пойнта. Он также не выполнил ни одного эйса.
В четвертьфинале соревнований в Мюнхене Бен Шелтон сразится с Жоао Фонсекой (Бразилия), который ранее одолел Артура Риндеркнеша (Франция).
