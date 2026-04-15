Алекс де Минор неожиданно проиграл Хамаду Меджедовичу во втором круге Барселоны
Представитель Австралии Алекс де Минор (седьмая ракетка мира) не справился с сербским теннисистом 88-м номером рейтинга Хамадом Меджедовичем. Австралиец проиграл своему визави во втором круге турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 3:6, 4:6.
Барселона. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 14:30 МСК
Алекс де Минор
Хамад Меджедович
Матч длился 1 час 34 минуты. Де Минор реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных, выполнил одну подачу навылет и допустил пять двойных ошибок. Меджедович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.
В 1/4 финала грунтового турнира в Барселоне Хамад Меджедович сразится с португальцем Нуну Боржешем.
Материалы по теме
Материалы по теме
