Алекс де Минор неожиданно проиграл Хамаду Меджедовичу во втором круге Барселоны

Представитель Австралии Алекс де Минор (седьмая ракетка мира) не справился с сербским теннисистом 88-м номером рейтинга Хамадом Меджедовичем. Австралиец проиграл своему визави во втором круге турнира категории АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 34 минуты. Де Минор реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных, выполнил одну подачу навылет и допустил пять двойных ошибок. Меджедович выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала грунтового турнира в Барселоне Хамад Меджедович сразится с португальцем Нуну Боржешем.