Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Руане
74-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Руане (Франция), уступив в матче второго круга соревнований американке Энн Ли (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 3:6.
Руан. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 15:00 МСК
Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Энн Ли выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 12 брейк-пойнтов. Камилла Рахимова не сделала в игре ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира в Руане Энн Ли сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Кэти Макнелли.
