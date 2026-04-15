Камилла Рахимова — Энн Ли, результат матча 15 апреля 2026, счет 1:2, 1/8 финала WTA-250, Руан

Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Руане
74-я ракетка мира представительница Узбекистана Камилла Рахимова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA-250 в Руане (Франция), уступив в матче второго круга соревнований американке Энн Ли (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Руан. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 15:00 МСК
Камилла Рахимова
74
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 3
4 		6 6
         
Энн Ли
36
США
Энн Ли
Э. Ли

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За время матча Энн Ли выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 8 из 12 брейк-пойнтов. Камилла Рахимова не сделала в игре ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Руане Энн Ли сыграет с победительницей встречи между украинкой Мартой Костюк и американской теннисисткой Кэти Макнелли.

Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
