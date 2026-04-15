Джейми Маррей сообщил о завершении своей профессиональной карьеры

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде британский теннисист Джейми Маррей объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

«Моё теннисное путешествие подходит к концу спустя 36 лет.

Я чувствую себя очень счастливым и привилегированным за все невероятные моменты, которые мне подарил этот великий спорт.

Спасибо маме, папе, Энди, Элу, Алану, Луи и Томасу за вашу невероятную поддержку, усилия и жертвы на протяжении всей моей карьеры, которые позволили мне добиться всего, чего я смог в этом виде спорта.

Всем остальным, кто помогал и поддерживал меня — я очень вам благодарен!

С нетерпением жду начала новой, «реальной» жизни!» – написал Маррей в социальной сети.

40-летний Маррей является чемпионом парного разряда Australian Open – 2016, Открытого чемпионата США – 2016 и финалистом Уимблдона-2015. Помимо этого, Маррей имеет в своём активе пять чемпионских титулов турниров «Большого шлема» в миксте. Также в апреле 2015 года Джейми Маррей становился первой ракеткой мира в парном разряде.

Джейми Маррей является старшим братом трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британского теннисиста Энди Маррея.

