«Самая крупная победа в моей карьере». Сёнмез — о матче с Паолини в Штутгарте

79-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез прокомментировала победу над восьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

«Прежде всего прежде чем что-либо сказать, для меня было удовольствием разделить корт с Жасмин, она – отличная теннисистка. Мне действительно нравится играть против неё. Думаю, это самая крупная победа в моей карьере, поэтому я очень счастлива. Я отлично чувствовала себя на корте. Мы хорошо тренировались. Я старалась привыкнуть к грунту. Хорошо, что я сыграла два матча квалификации — это помогло мне освоиться на кортах. У нас был чёткий план, и я хорошо ему следовала. Очень довольна своей победой», – сказала Сёнмез в интервью на корте.

Во втором круге турнира в Штутгарте Зейнеп Сёнмез сразится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.