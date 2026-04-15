«Самая крупная победа в моей карьере». Сёнмез — о матче с Паолини в Штутгарте

79-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез прокомментировала победу над восьмым номером рейтинга итальянкой Жасмин Паолини в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Прежде всего прежде чем что-либо сказать, для меня было удовольствием разделить корт с Жасмин, она – отличная теннисистка. Мне действительно нравится играть против неё. Думаю, это самая крупная победа в моей карьере, поэтому я очень счастлива. Я отлично чувствовала себя на корте. Мы хорошо тренировались. Я старалась привыкнуть к грунту. Хорошо, что я сыграла два матча квалификации — это помогло мне освоиться на кортах. У нас был чёткий план, и я хорошо ему следовала. Очень довольна своей победой», – сказала Сёнмез в интервью на корте.
Во втором круге турнира в Штутгарте Зейнеп Сёнмез сразится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.
- 15 апреля 2026
-
19:13
-
18:47
-
18:32
-
17:17
-
16:24
-
16:06
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:29
-
14:17
-
14:07
-
13:33
-
13:21
-
12:52
-
12:32
-
12:23
-
11:35
-
11:14
-
10:51
-
10:45
-
10:34
-
10:31
-
09:44
-
09:21
-
09:12
-
08:31
-
00:45
-
00:33
-
00:23
-
00:07
-
00:00
- 14 апреля 2026
-
23:40
-
22:26
-
22:20