Алькарас — о снятии с турнира в Барселоне: травма оказалась немного серьёзнее, чем ожидали

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал снятие с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне. Испанец должен был провести матч второго круга с чехом Томашем Махачем.

«С учётом сегодняшних обследований, травма оказалась немного серьёзнее, чем мы все ожидали. Мне нужно прислушаться к своему телу и сделать то, что будет лучше для меня, чтобы это не сказалось на моём будущем. Поэтому я снимаюсь с этого турнира, который для меня всегда был замечательным и очень особенным. Мне никогда не нравится сниматься с турниров, но особенно — с этого.

Мне нужно вернуться домой, чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с моей командой, врачами и физиотерапевтом. Я постараюсь вернуться в максимально хорошей форме как можно быстрее к предстоящим турнирам. Надеюсь, вы скоро снова увидите меня на теннисном корте», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Барселоне.