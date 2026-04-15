Соболенко рассказала, как ей удалось справиться со смертью отца в 2019 году

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удалось справиться со смертью своего отца в 2019 году.

– Чего ты боишься сейчас?

– Потерять близкого человека.

– Твой отец умер в 2019 году. Как ты справляешься с этим?

– Важно и отвлекаться, и проживать эмоции. Плакать, не держать всё внутри — иначе это разрушает. Я отпускала это, но при этом продолжала тренироваться.

– Похоже, теннис тебя спас.

– Если бы не теннис, я не знаю, где бы сейчас была.

– Ты религиозна?

– Да. Я не хожу в церковь каждое воскресенье, однако верю в бога и энергию. После смерти папы стала чаще ходить в церковь, – сказала Соболенко в интервью Esquire.