Соболенко рассказала, как ей удалось справиться со смертью отца в 2019 году

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удалось справиться со смертью своего отца в 2019 году.
– Чего ты боишься сейчас?
– Потерять близкого человека.
– Твой отец умер в 2019 году. Как ты справляешься с этим?
– Важно и отвлекаться, и проживать эмоции. Плакать, не держать всё внутри — иначе это разрушает. Я отпускала это, но при этом продолжала тренироваться.
– Похоже, теннис тебя спас.
– Если бы не теннис, я не знаю, где бы сейчас была.
– Ты религиозна?
– Да. Я не хожу в церковь каждое воскресенье, однако верю в бога и энергию. После смерти папы стала чаще ходить в церковь, – сказала Соболенко в интервью Esquire.