Мирра Андреева — Елена Остапенко, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:1, первый круг WTA-500, Штутгарт

Мирра Андреева с трудом обыграла Остапенко и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв действующую победительницу соревнований латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 18:05 МСК
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Мирра Андреева сделала в игре 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сразится с американской теннисисткой Алисией Паркс.

Календарь турнира в Штутгарте
Сетка турнира в Штутгарте
