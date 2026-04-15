Мирра Андреева с трудом обыграла Остапенко и вышла во второй круг турнира в Штутгарте
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв действующую победительницу соревнований латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 5:7, 6:2, 6:4.
Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 18:05 МСК
22
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
9
Мирра Андреева
М. Андреева
Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. За время матча Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Мирра Андреева сделала в игре 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сразится с американской теннисисткой Алисией Паркс.
