Костюк в трёх партиях обыграла Макнелли и вышла в 1/4 финала турнира в Руане

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 Руане (Франция), обыграв в матче второго круга американку Кэти Макнелли (71-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Кэти Макнелли не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

За право выйти в полуфинал турнира в Руане Марта Костюк поспорит с американской теннисисткой Энн Ли.