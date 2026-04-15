Костюк в трёх партиях обыграла Макнелли и вышла в 1/4 финала турнира в Руане
Поделиться
28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 Руане (Франция), обыграв в матче второго круга американку Кэти Макнелли (71-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:1.
Руан. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 20:05 МСК
28
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
71
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Кэти Макнелли не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
За право выйти в полуфинал турнира в Руане Марта Костюк поспорит с американской теннисисткой Энн Ли.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
22:22
-
22:04
-
20:35
-
19:52
-
19:28
-
19:13
-
18:47
-
18:32
-
17:17
-
16:24
-
16:06
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:29
-
14:17
-
14:07
-
13:33
-
13:21
-
12:52
-
12:32
-
12:23
-
11:35
-
11:14
-
10:51
-
10:45
-
10:34
-
10:31
-
09:44
-
09:21
-
09:12
-
08:31
-
00:45
-
00:33
-
00:23