Марта Костюк — Кэти Макнелли, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:1, 1/8 финала WTA-250, Руан

Костюк в трёх партиях обыграла Макнелли и вышла в 1/4 финала турнира в Руане
Комментарии

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала турнира WTA-250 Руане (Франция), обыграв в матче второго круга американку Кэти Макнелли (71-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:1.

Руан. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 20:05 МСК
Марта Костюк
28
Украина
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Кэти Макнелли
71
США
К. Макнелли

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Кэти Макнелли не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

За право выйти в полуфинал турнира в Руане Марта Костюк поспорит с американской теннисисткой Энн Ли.

