Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, где может сыграть с Миррой Андреевой

Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований хозяйку кортов Лауру Зигемунд (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Лаура Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.