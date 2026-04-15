Ига Швёнтек — Лаура Зигемунд, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:0, второй круг WTA-500, Штутгарт

Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира в Штутгарте, где может сыграть с Миррой Андреевой
Четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче соревнований хозяйку кортов Лауру Зигемунд (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Штутгарт. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 20:50 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Лаура Зигемунд
51
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Лаура Зигемунд сделала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
