Андреева — о победе над Остапенко: не думала, что смогу вернуться в третьем сете

Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте над латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

«Честно говоря, я на самом деле не думала, что сумею вернуться в третьем сете, но последний турнир, который я играла в Линце, показал, что я действительно могу выигрывать с любого счёта, поэтому я просто продолжала верить в себя и пыталась использовать каждую возможность, которая у меня есть, и медленно, очко за очком, я чувствовала, что возвращаюсь в матч. И да, она — сложная соперница, особенно для первого круга, поэтому я просто очень счастлива выиграть матч сегодня», – сказала Андреева в интервью на корте после встречи.

Во втором круге турнира в Штутгарте Андреева сразится с американской теннисисткой Алисией Паркс.