Главная Теннис Новости

Андреева — о победе над Остапенко: не думала, что смогу вернуться в третьем сете

Комментарии

Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева прокомментировала победу в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте над латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2026, среда. 18:05 МСК
Елена Остапенко
22
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Честно говоря, я на самом деле не думала, что сумею вернуться в третьем сете, но последний турнир, который я играла в Линце, показал, что я действительно могу выигрывать с любого счёта, поэтому я просто продолжала верить в себя и пыталась использовать каждую возможность, которая у меня есть, и медленно, очко за очком, я чувствовала, что возвращаюсь в матч. И да, она — сложная соперница, особенно для первого круга, поэтому я просто очень счастлива выиграть матч сегодня», – сказала Андреева в интервью на корте после встречи.

Во втором круге турнира в Штутгарте Андреева сразится с американской теннисисткой Алисией Паркс.

Материалы по теме
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
