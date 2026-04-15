Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 15 апреля

Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 15 апреля
15 апреля в Барселоне (Испания) прошли встречи второго круга грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Барселоне (Испания). Результаты встреч на 15 апреля:

Нуну Боржеш (Португалия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:4);

Алекс де Минор (Австралия) – Хамад Меджедович (Сербия) – 3:6, 4:6;

Рафаэль Ходар (Испания) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) – 6:3, 6:3;

Карлос Алькарас (Испания) – Томаш Махач (Чехия) – отказ Алькараса;

Кэмерон Норри (Великобритания) – Итан Куинн (США) – 6:3, 4:6, 6:4.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне.

Сетка турнира в Барселоне
Календарь турнира в Барселоне
Материалы по теме
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
