Свитолина с «баранкой» разгромила Еву Лис во втором круге турнира в Штутгарте
Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга немку Еву Лис (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.
Штутгарт. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 22:40 МСК
Ева Лис
Элина Свитолина
Теннисистки провели на корте 55 минут. За время матча Свитолина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Ева Лис не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, который ей удалось заработать.
За право выйти в полуфинал турнира в Штутгарте Элина Свитолина поспорит с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Линдой Носковой.
