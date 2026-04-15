Свитолина с «баранкой» разгромила Еву Лис во втором круге турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга немку Еву Лис (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

Теннисистки провели на корте 55 минут. За время матча Свитолина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Ева Лис не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, который ей удалось заработать.

За право выйти в полуфинал турнира в Штутгарте Элина Свитолина поспорит с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Линдой Носковой.