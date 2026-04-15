Элина Свитолина — Ева Лис, результат матча 15 апреля 2026, счет 2:0, второй круг WTA-500, Штутгарт

Свитолина с «баранкой» разгромила Еву Лис во втором круге турнира в Штутгарте
Комментарии

Седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала «пятисотника» в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга немку Еву Лис (78-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:0.

Штутгарт. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 22:40 МСК
Ева Лис
78
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Теннисистки провели на корте 55 минут. За время матча Свитолина выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Ева Лис не сделала в игре ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх, который ей удалось заработать.

За право выйти в полуфинал турнира в Штутгарте Элина Свитолина поспорит с победительницей встречи между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Линдой Носковой.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
