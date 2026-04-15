Главная Теннис Новости

«Неделя, наполненная тяжёлой работой». Швёнтек — о подготовке к грунту в академии Надаля

«Неделя, наполненная тяжёлой работой». Швёнтек — о подготовке к грунту в академии Надаля
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своей работе с испанцем Рафаэлем Надалем в академии теннисиста на Мальорке (Испания) перед стартом грунтового сезона.

– У тебя новый тренер. Ты была на корте с Рафаэлем Надалем, твоим кумиром. Какими для тебя были последние недели?
– Несмотря на то что я уже опытный игрок, для меня это всё равно что-то новое. Я не так часто меняла тренеров в своей карьере. Но это всегда интересно, потому что ты узнаёшь разные точки зрения от человека, который должен быть с тобой каждый день на корте. Нужно быть открытой и стараться впитывать этот новый подход и всё остальное.

С Франсиско у нас похожее видение того, как я должна играть. Другое дело — реализовать это на корте (улыбается). Это займёт немного больше времени. Идея есть. Настрой и работа тоже есть.

Работать с Рафаэлем было привилегией. Очень вдохновляющее время. Перед выходом на грунтовую часть сезона я всегда максимально мотивирована, но то, что он был на корте, дало какой-то дополнительный, сумасшедший заряд мотивации. Мне кажется, я никогда не проводила на корте столько времени, сколько провела на Мальорке. Это была неделя, целиком наполненная тяжёлой работой и изнурительными тренировками, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча второго круга турнире в Штутгарте.

