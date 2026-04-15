Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 15 апреля

Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 15 апреля
Вчера, 15 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли встречи первого круга грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, Германия. Результаты матчей на 15 апреля:

Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) – Жасмин Паолини (Италия, 5) – 6:2, 6:2;

Алисия Паркс (США, Q) – Нома Ноа-Акугуэ (Германия, WC) – 6:4, 6:2;

Чжан Шуай (Китай, LD) – Линда Носкова (Чехия) – 7:5, 1:6, 4:6;

Елена Остапенко (Латвия) – Мирра Андреева (Россия, 6) – 7:5, 2:6, 4:6;

Ига Швёнтек (Польша, 3) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:2, 6:3;

Ева Лис (Германия, WC) – Элина Свитолина (Украина, 4) – 1:6, 4:6.

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

