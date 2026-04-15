Андреева: если выиграю турнир в Штутгарте, сяду за руль и проеду по корту даже без прав

Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева призналась, что в случае победы на турнире WTA-500 в Штутгарте готова выехать на корт на автомобиле, который вручается чемпионке соревнований независимо от наличия прав.

– Тебе всего 18 лет. У тебя есть водительские права?

— Думаю, интернет уже знает ответ, но, если мне удастся дойти до конца турнира и выиграть его, я возьму эту машину и выеду на корт. Мне всё равно, есть у меня водительские права или нет (смеётся). Если у меня будет шанс сесть в одну из этих машин и проехать на ней по корту, я это сделаю. Мне всё равно как, – сказала Андреева в интервью на корте после матча первого круга турнира.