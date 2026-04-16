«Давно ждал этого». Бен Шелтон — о предстоящей встрече с Фонсекой на турнире в Мюнхене
Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала турнира АТР-500 в Мюнхене (Германия) с бразильцем Жоао Фонсекой (35-й номер рейтинга).
«Я думаю, это отличное противостояние, которое я давно ждал и предвкушал. Должно быть очень интересно, мы оба умеем развлекать публику. Думаю, болельщикам это действительно понравится. Этот факт меня радует больше всего», – сказал Шелтон в интервью на корте после матча второго круга турнира.
Турнир в Мюнхене проходит с 13 по 19 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев.
Материалы по теме
