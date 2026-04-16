Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня турнира, где будут сыграны матчи второго круга.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Расписание матчей на 16 апреля:

14:30. Лоренцо Сонего (Италия) — Андрей Рублёв (Россия);

17:00. Корентен Муте (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);

20:30. Артюр Фис (Франция) — Брэндон Накашима (США).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне. Ежегодный грунтовый турнир в Барселоне проходит с 1953 года на кортах Real Club de Tenis Barcelona, он традиционно предшествует «Ролан Гаррос».