Мирра Андреева — Алисия Паркс: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Штутгарте

Сегодня, 16 апреля, пройдёт матч второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) между девятой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей США Алисией Паркс, занимающей 95-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 15:00 мск.

Россиянка ведёт 1-0 по личным встречам. Она разгромила Паркс в 2025 году в первом круге US Open со счётом 6:0, 6:1 меньше чем за час.

Турнир в Штутгарте проходит с 13 по 19 апреля. Действующей победительницей соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.