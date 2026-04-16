Ига Швёнтек рассказала о тренировках с Рафаэлем Надалем после победы в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась впечатлениями от совместных тренировок с испанской легендой тенниса Рафаэлем Надалем на Мальорке. Разговор состоялся после её победы в матче с немкой Лаурой Зигемунд на турнире в Штутгарте (6:2, 6:3).
— Рафа больше строгий тренер или непринуждённый?
— Мне кажется, динамика была немного необычной, потому что, очевидно, его тренером был Франсиско. Мне кажется, он как бы позволял ему тренировать меня. Но время от времени давал свои советы. Я бы сказала — довольно непринуждённо.
— Он хоть раз на вас кричал?
— Нет, но он мотивировал в позитивном ключе. Я бы сказала, непринуждённо, но, с другой стороны, строго. Честно говоря, это же Рафа. Что бы он ни сказал, ты сделаешь это на 100%. Вы знаете его интенсивность. Когда он находится на корте, хочется показать ему такой же настрой. Уже само его присутствие, очевидно, сделало своё дело, — приводит слова Швёнтек The Tennis Letter.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Ига Швёнтек сразится с победительницей встречи между российской теннисисткой Миррой Андреевой и американкой Алисией Паркс.
