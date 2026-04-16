Главная Теннис Новости

«После Линца была немного уставшей». Мирра Андреева — о своём физическом состоянии

«После Линца была немного уставшей». Мирра Андреева — о своём физическом состоянии
Девятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева прокомментировала своё физическое состояние после стартового матча на турнире в Штутгарте. В первом круге соревнований Андреева обыграла действующую чемпионку турнира из Латвии Елену Остапенко со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

– В воскресенье у тебя был тяжёлый финал в трёх сетах. Потом ты приехала сюда. Как себя чувствуешь физически? Была ли готова к такому тяжёлому матчу в первом круге?
– У меня не было выходного, продолжала тренироваться, потому что я не из тех, кто любит брать паузу, если через два дня матч. Когда приехала в Штутгарт, просто поиграла спокойно около часа, чтобы не потерять чувство мяча. Да, была немного уставшей, но мы сделали всё возможное с физиотерапевтами, чтобы лучше восстановиться. Думаю, у меня есть небольшое преимущество — я моложе, возможно, быстрее восстанавливаюсь. Честно говоря, в первом матче не чувствовала сильной усталости на корте, – сказала Андреева на пресс-конференции после встречи первого круга в Штутгарте.

Мирра в Штутгарте сотворила камбэк! Андреева выбила прошлогоднюю чемпионку Остапенко
