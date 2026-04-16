«Легко не будет никому из нас». Андреева — о предстоящей встрече с Алисией Паркс

«Легко не будет никому из нас». Андреева — о предстоящей встрече с Алисией Паркс
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с американкой Алисией Паркс.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:00 МСК
Алисия Паркс
95
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мы играли с ней только один раз — в Нью-Йорке в прошлом году. Она тоже очень сложная соперница, потому что сильно бьёт по мячу. У неё отличная подача.

Мне кажется, матч с Остапенко в какой-то степени был подготовкой к встрече с Паркс, потому что они обе играют довольно мощно.

Думаю, если смогу продолжать бороться, играть в свою игру, когда это возможно, стараться втягивать её в розыгрыши, просто делать своё дело на корте — посмотрим, как всё сложится. Но полагаю, смогу навязать борьбу, легко не будет никому из нас», – сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга турнира в Штутгарте.

