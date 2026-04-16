«Легко не будет никому из нас». Андреева — о предстоящей встрече с Алисией Паркс

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с американкой Алисией Паркс.
|1
|2
|3
|
|
«Мы играли с ней только один раз — в Нью-Йорке в прошлом году. Она тоже очень сложная соперница, потому что сильно бьёт по мячу. У неё отличная подача.
Мне кажется, матч с Остапенко в какой-то степени был подготовкой к встрече с Паркс, потому что они обе играют довольно мощно.
Думаю, если смогу продолжать бороться, играть в свою игру, когда это возможно, стараться втягивать её в розыгрыши, просто делать своё дело на корте — посмотрим, как всё сложится. Но полагаю, смогу навязать борьбу, легко не будет никому из нас», – сказала Андреева на пресс-конференции после матча первого круга турнира в Штутгарте.
- 16 апреля 2026
-
11:46
-
11:36
-
11:25
-
11:07
-
10:56
-
10:48
-
10:20
-
10:07
-
09:32
-
08:30
-
00:54
-
00:36
-
00:12
- 15 апреля 2026
-
23:44
-
23:36
-
23:04
-
22:46
-
22:22
-
22:04
-
20:35
-
19:52
-
19:28
-
19:13
-
18:47
-
18:32
-
17:17
-
16:24
-
16:06
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:29
-
14:17
-
14:07
-
13:33