Швёнтек — о победе над Зигемунд в Штутгарте: были моменты, когда пришлось поработать
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу во встрече второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте над немкой Лаурой Зигемунд. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3.
Штутгарт. 2-й круг
15 апреля 2026, среда. 20:50 МСК
4
Ига Швёнтек
Окончен
2 : 0
Лаура Зигемунд
«Мне удалось хорошо адаптироваться к покрытию. Оно довольно скользкое. Это другое ощущение — играть матч по сравнению с тренировкой. Поэтому я хотела приспособиться к этому и дать себе пространство принять, что всё не будет идеально гладко.
Да, это был позитивный первый матч. Я использовала в тактическом плане то, что отрабатывала на тренировках. Иногда всё было не так просто, были моменты, когда пришлось поработать, так что очень довольна этой игрой», – сказала Швёнтек на пресс-конференции.
