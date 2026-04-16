«Он будто опустил руки». Беккер раскритиковал Циципаса

«Он будто опустил руки». Беккер раскритиковал Циципаса
Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер высказался о непростой ситуации в карьере греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (67-е место в рейтинге ATP).

«Задаюсь вопросом, когда он осознает, что мог бы изменить кое-что в своей профессиональной жизни. Он ещё молод для этого, если, конечно, сам хочет это сделать.

Меня удивляет, что столько людей в мире тенниса видят, что происходит со Стефаносом, а он по-прежнему упорно не предпринимает никаких шагов в вопросе своего отца и своей потребности в переменах на теннисном уровне. Это как будто он опустил руки и ему всё равно. Ещё не так давно Стефанос играл в финалах турниров «Большого шлема». Это невероятно», — пишет Беккер на своей странице в социальных сетях.

В 2026 году Стефанос Циципас выступил на ряде турниров (Аделаида, Australian Open, Роттердам, Доха, Дубай, Индиан‑Уэллс, Майами, Монте‑Карло, Мюнхен), но не выиграл ни одного из них, завершив выступления на разных стадиях — от первого круга до четвертьфинала.

Материалы по теме
Фабиан Марожан прошёл во второй круг Мюнхена, одержав победу над Стефаносом Циципасом
