Андреева рассказала, почему решила сыграть с Мбоко в паре в Индиан-Уэллсе и Майами

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, почему решила сыграть вместе с канадкой Викторией Мбоко в парных разрядах «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Просто написала ей. Сначала она сказала, что уже договорилась играть на одном турнире — не помню, каком именно. Я сказала: «Хорошо, сыграем в следующий раз».

Потом снова написала ей перед Индиан-Уэллсом и Майами. Она ответила, что в Индиан-Уэллсе уже занята, но можем сыграть в Майами. Я спросила: «За сколько до турнира мне нужно тебе написать, чтобы ты была свободна?» А потом что-то произошло — возможно, она перепутала даты или турниры — и сказала: «Ой, извини, вообще не договорилась ни на один из этих турниров».

Думаю, она просто немного запуталась. В итоге снова ей написала, так мы сыграли вместе», – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Штутгарте.