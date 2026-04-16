Главная Теннис Новости

Швёнтек рассказала, какой элемент игры изменила после начала работы с Ройгом

Швёнтек рассказала, какой элемент игры изменила после начала работы с Ройгом
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какой элемент игры изменила после начала работы с новым тренером Франсиско Ройгом.

– Есть ли что-то, что вас особенно порадовало после начала работы с новым тренером? Может, что-то, что вы старались делать иначе, что получилось?
– Изменила движение на подаче — этим я довольна. Конечно, нужно больше матчей, чтобы это закрепить.
Стараюсь иначе принимать подачу — больше попадать в корт, не спешить в розыгрышах, доверять своей стабильной игре и помнить, что могу быть более надёжной, чем соперницы.

– Насколько вы теперь довольны своей подачей? Ведь есть мышечная память. Сколько времени потребуется, чтобы она работала на автомате?
– Да, мышечная память пока не сформировалась, нужно время. Даже не сразу изменила подачу после Майами — сначала разбиралась с этим на Мальорке. После примерно пяти дней поняла, какое движение хочу.
Так что времени было даже меньше, чем кажется. На тренировках уже получается плавно. В матче с Зигемунд были моменты, когда я делала всё правильно, но иногда возвращалась к старому варианту. Это нормально — нужно время.

Это не первый раз, когда меняю подачу, так что буду терпелива. Хотя, возможно, на корте сегодня терпения немного не хватало (улыбается), – сказала Швёнтек на пресс-конференции в Штутгарте.

Швёнтек и Ройг начали своё сотрудничество в начале апреля 2026 года. Ранее теннисистка работала под руководством Вима Фиссетта.

