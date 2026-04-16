Пегула отреагировала на победу клуба «Баффало Сэйбрз» в Атлантическом дивизионе НХЛ

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула отреагировала на победу клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» в Атлантическом дивизионе. Клуб из Баффало в последний раз побеждал в дивизионе в сезоне-2009/2010. В том чемпионате «Сэйбрз» стали чемпионами Северо-восточного дивизиона.

«Абсолютно нереально, вау! Мы вернулись!» — написала Пегула в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Баффало» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата НХЛ — 2025/2026. В 82 матчах хоккеисты «Сэйбрз» одержали 59 побед и потерпели 23 поражения. В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли — 2026 клуб из Баффало сыграет с «Бостон Брюинз». Команды проведут первый матч серии в ночь на 19 апреля мск.