Андреева заявила, что планирует сыграть в паре со Шнайдер на «тысячниках» в Риме и Мадриде

Андреева заявила, что планирует сыграть в паре со Шнайдер на «тысячниках» в Риме и Мадриде
Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что планирует принять участие в парных разрядах турниров в Риме (Италия) и Мадриде (Испания) с соотечественницей Дианой Шнайдер.

«На грунтовых турнирах в Мадриде и Риме играю с Дианой. Это наше давнее сотрудничество, мы хорошо друг друга знаем», – сказала Андреева на пресс-конференции турнира в Штутгарте.

Ранее Андреева играла в парных разрядах на турнирах WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами (США) с канадской теннисисткой Викторией Мбоко. В последний раз Андреева и Шнайдер играли в паре на Итоговом турнире WTA – 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Тысячник» в Мадриде пройдёт с 21 апреля по 2 мая, турнир в Риме состоится с 5 по 16 мая.

