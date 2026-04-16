Призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2026 вырастет на 9,5% по сравнению с прошлым годом

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» — 2026 вырастет на 9,53% по сравнению с турниром прошлого года и составит € 61,7 млн, сообщает пресс-служба соревнования.

Призовой фонд прошлогоднего розыгрыша составил € 56,3 млн. Победители соревнований в одиночном разряде — испанец Карлос Алькарас и американка Кори Гауфф получили по € 2,55 млн. Каждый участник первого круга «Ролан Гаррос» — 2025 получил по € 78 тыс. Сумма призовых выплат была одинакова как для мужских, так и для женских соревнований.

Стоит отметить, что призовой фонд турнира за последние 10 лет вырос почти вдвое — с € 32 млн в 2016-м до € 61,7 млн в 2026 году.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 18 мая по 7 июня.

Материалы по теме
Рублёв рвётся в 1/4 финала Барселоны! А в Штутгарте играют Мирра, Шнайдер, Самсонова. LIVE
Live
Рублёв рвётся в 1/4 финала Барселоны! А в Штутгарте играют Мирра, Шнайдер, Самсонова. LIVE
