На «Ролан Гаррос» — 2026 проведут церемонии чествования Вавринки, Монфиса и Гарсии

Организаторы «Ролан Гаррос» — 2026 объявили о проведении церемоний, посвящённых завершению карьеры швейцарца Стэна Вавринки и француза Гаэля Монфиса, а также француженки Каролин Гарсии, которая официально завершила её в 2025 году.

Ранее Вавринка и Монфис сообщили, что сезон-2026 станет для них последним в профессиональной теннисной карьере. Церемония в честь Вавринки пройдёт после его последнего матча на турнире. 21 мая на корте Филиппа Шатрие состоится торжественная церемония в честь Монфиса. Церемония чествования Каролин Гарсии состоится 4 июня в перерыве между первым и вторым полуфинальными матчами одиночного разряда турнира у женщин.

«Ролан Гаррос» — 2026 пройдёт с 18 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и американская теннисистка Кори Гауфф.