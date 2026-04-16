Каролина Мухова с «баранкой» обыграла Элисе Мертенс во втором круге турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга турнира бельгийку Элисе Мертенс (20-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 12. Элисе Мертенс сделала в игре один эйс, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За право выйти в полуфинал турнира в Штутгарте Каролина Мухова поспорит с победительницей встречи между россиянкой Людмилой Самсоновой и американской теннисисткой Кори Гауфф.