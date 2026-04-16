Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Монфис отреагировал на проведение церемонии в его честь на «Ролан Гаррос» — 2026

Комментарии

200-я ракетка мира, 39-летний французский теннисист Гаэль Монфис отреагировал на проведение церемонии в свою честь на «Ролан Гаррос» – 2026. Ранее стало известно, что организаторы турнира решили организовать специальные церемонии в честь Монфиса, швейцарца Стэна Вавринки, а также француженки Каролин Гарсии, которая завершила свою карьеру в 2025 году.

«Ролан Гаррос… Мой последний «Ролан Гаррос».

Странно это писать, но это реальность. И вместо того, чтобы оставить это без внимания, я решил отметить это событие так, как действительно близко мне.

Я позвонил друзьям. Настоящим. Игрокам, которыми я восхищаюсь и с которыми делил раздевалки, корты и моменты безудержного смеха. А также артистам, которых я искренне люблю — Мэтту Покоре, Мартину Сольвейгу, Franglish, потому что для меня теннис и музыка всегда были связаны. Это моя жизнь, это в моей ДНК.

Мы встретимся в четверг, 21 мая, на центральном корте «Ролан Гаррос» на вечере, который мы просто назвали: «Гаэль и друзья».

Теннис, музыка, сюрпризы… И прежде всего любовь. Потому что именно это я всегда получал от вас и именно это хочу вернуть вам в этот вечер.

Я хочу, чтобы мы пережили это вместе. Что-то, что мы не забудем. До встречи 21 мая», – написал Монфис в своём аккаунте в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android