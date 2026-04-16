Александрова за 59 минут разгромно проиграла Носковой во втором круге турнира в Штутгарте
13-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте чешке Линде Носковой (14-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:35 МСК
13
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
14
Линда Носкова
Л. Носкова
Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из шести. Линда Носкова сделала в игре девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов за матч.
В 1/4 финала турнира в Штутгарте Линда Носкова сразится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
