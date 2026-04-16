Екатерина Александрова — Линда Носкова, результат матча 16 апреля 2026, счет 0:2, второй круг WTA-500, Штутгарт

Александрова за 59 минут разгромно проиграла Носковой во втором круге турнира в Штутгарте
13-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте чешке Линде Носковой (14-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:35 МСК
Екатерина Александрова
13
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Линда Носкова
14
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Теннисистки провели на корте 59 минут. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из шести. Линда Носкова сделала в игре девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов за матч.

В 1/4 финала турнира в Штутгарте Линда Носкова сразится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Сетка турнира в Штутгарте
Календарь турнира в Штутгарте
Материалы по теме
Мирра в сете от 1/4 финала Штутгарта! Ждём Шнайдер, Рублёв в Барселоне уже победил. LIVE!
Live
Мирра в сете от 1/4 финала Штутгарта! Ждём Шнайдер, Рублёв в Барселоне уже победил. LIVE!
