Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв заявился на турнир АТР-250 в Эшториле

Комментарии

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир АТР-250 в Эшториле (Португалия), сообщает пресс-служба соревнований.

«Привет, Португалия! Это Андрей Рублёв, и я рад поделиться с вами новостью, что приму участие на турнире в Эшториле. Это будет моё возвращение сюда спустя довольно большое количество времени. Я очень жду этого и ожидаю встретить прекрасную атмосферу на турнире и зрителей, потому что я очень люблю Португалию. Скоро увидимся!» – сказал Рублёв в видео, размещённом пресс-службой турнира в социальной сети Х.

Турнир в Эшториле пройдёт с 20 по 27 июля. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.

Материалы по теме
Мирра в сете от 1/4 финала Штутгарта! Ждём Шнайдер, Рублёв в Барселоне уже победил. LIVE!
Live
Мирра в сете от 1/4 финала Штутгарта! Ждём Шнайдер, Рублёв в Барселоне уже победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android