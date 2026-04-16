Андрей Рублёв заявился на турнир АТР-250 в Эшториле

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявился на грунтовый турнир АТР-250 в Эшториле (Португалия), сообщает пресс-служба соревнований.

«Привет, Португалия! Это Андрей Рублёв, и я рад поделиться с вами новостью, что приму участие на турнире в Эшториле. Это будет моё возвращение сюда спустя довольно большое количество времени. Я очень жду этого и ожидаю встретить прекрасную атмосферу на турнире и зрителей, потому что я очень люблю Португалию. Скоро увидимся!» – сказал Рублёв в видео, размещённом пресс-службой турнира в социальной сети Х.

Турнир в Эшториле пройдёт с 20 по 27 июля. Действующим победителем соревнований является польский теннисист Хуберт Хуркач.