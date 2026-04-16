Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча Рублёва с Сонего продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Андрей два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лоренцо один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Барселоне Рублёв сразится с 47-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем, который пропустил второй круг соревнований на снятии испанца Карлоса Алькараса.