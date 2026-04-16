Андрей Рублёв — Лоренцо Сонего, результат матча 16 апреля 2026, счёт 2:0, второй круг турнира в Барселоне

Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 14:40 МСК
Лоренцо Сонего
66
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча Рублёва с Сонего продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Андрей два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лоренцо один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Барселоне Рублёв сразится с 47-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем, который пропустил второй круг соревнований на снятии испанца Карлоса Алькараса.

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
