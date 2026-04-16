Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 14:40 МСК
66
Лоренцо Сонего
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
15
Андрей Рублёв
В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Встреча Рублёва с Сонего продлилась 1 час и 43 минуты. В её рамках Андрей два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Лоренцо один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Барселоне Рублёв сразится с 47-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем, который пропустил второй круг соревнований на снятии испанца Карлоса Алькараса.
Комментарии
- 16 апреля 2026
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:44
-
12:00
-
11:46
-
11:36
-
11:25
-
11:07
-
10:56
-
10:48
-
10:20
-
10:07
-
09:32
-
08:30
-
00:54
-
00:36
-
00:12
- 15 апреля 2026
-
23:44
-
23:36
-
23:04
-
22:46
-
22:22
-
22:04