Александр Зверев одержал разгромную победу во втором круге турнира ATP-500 в Мюнхене
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:40 МСК
3
Александр Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
37
Габриэль Диалло
В матче второго круга Зверев (1) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.
Встреча Зверева с Диалло продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Александр три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Габриэля два эйса, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Зверева в Мюнхене станет 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (5).
