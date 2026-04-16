Александр Зверев одержал разгромную победу во втором круге турнира ATP-500 в Мюнхене

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга Зверев (1) со счётом 6:1, 6:2 обыграл 37-ю ракетку мира из Канады Габриэля Диалло.

Встреча Зверева с Диалло продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Александр три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Габриэля два эйса, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Мюнхене станет 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло (5).