Мирра Андреева — Алисия Паркс: результат матча 16 апреля 2026, счет 2:0, второй круг турнира в Штутгарте

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Игой Швёнтек
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:55 МСК
Алисия Паркс
95
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Мирра Андреева
9
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В матче второго круга Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q).

Встреча Андреевой с Паркс продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Мирра четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Алисии четыре эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Мирра Андреева сразится с чемпионкой шести турниров «Большого шлема», четвёртой ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек (3).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
