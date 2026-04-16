Мирра Андреева одержала шестую подряд победу в туре. Все матчи она выиграла на грунте
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала шестую победу подряд в рамках WTA-тура.
Сегодня, 16 апреля, Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q) и вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2026, четверг. 15:55 МСК
95
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
9
Мирра Андреева
М. Андреева
До выступления в Штутгарте Андреева завоевала титул на грунтовом турнире в Линце (Австрия). Там россиянка выиграла четыре встречи. А на старте Штутгарта Мирра обыграла прошлогоднюю чемпионку соревнований Елену Остапенко. Победа же над Паркс стала для Андреевой шестой подряд.
Отметим, что в сезоне-2026 в активе Андреевой 20 побед в 26 официальных матчах.
Комментарии
- 16 апреля 2026
-
18:20
-
18:09
-
17:58
-
17:34
-
17:16
-
17:04
-
16:51
-
16:33
-
16:12
-
15:36
-
15:08
-
15:00
-
14:33
-
13:15
-
12:44
-
12:00
-
11:46
-
11:36
-
11:25
-
11:07
-
10:56
-
10:48
-
10:20
-
10:07
-
09:32
-
08:30
-
00:54
-
00:36
-
00:12
- 15 апреля 2026
-
23:44
-
23:36
-
23:04
-
22:46
-
22:22
-
22:04