Мирра Андреева одержала шестую подряд победу в туре. Все матчи она выиграла на грунте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала шестую победу подряд в рамках WTA-тура.

Сегодня, 16 апреля, Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q) и вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

До выступления в Штутгарте Андреева завоевала титул на грунтовом турнире в Линце (Австрия). Там россиянка выиграла четыре встречи. А на старте Штутгарта Мирра обыграла прошлогоднюю чемпионку соревнований Елену Остапенко. Победа же над Паркс стала для Андреевой шестой подряд.

Отметим, что в сезоне-2026 в активе Андреевой 20 побед в 26 официальных матчах.