«Хочу продолжить традицию». Мирра Андреева спела для Мартинес после матча в Штутгарте

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева трогательно поздравила своего тренера испанку Кончиту Мартинес с днём рождения после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга Андреева (6) со счётом 7:6 (7:3), 6:3 обыграла 95-ю ракетку мира из США Алисию Паркс (Q).

После завершения матча в интервью на корте Мирра спела для Мартинес, которой сегодня, 16 апреля, исполнилось 54 года.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп. Теннис». Права на него принадлежат WTA.

«В прошлом году я тоже играла здесь в её день рождения, и мы спели для неё песню. Хочу продолжить традицию. Можете мне помочь, пожалуйста? Мы можем все вместе спеть Happy Birthday моему тренеру. Я могу начать», — сказала Андреева в интервью на корте и начала петь.

Кончита в ответ показала Мирре жестом сердце.