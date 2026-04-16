«Мне приходится бороться за каждый мяч». Рублёв высказался о победе над Сонего в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своей игре в защите после выхода в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга Рублёв (5) со счётом 6:2, 6:3 обыграл 66-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

– Насколько ты старался улучшить свою игру в обороне? Казалось, ты носился за каждым мячом, давая понять сопернику, что ничего не отдашь просто так.

– Я старался. Потому что да, сейчас мне приходится бороться за каждый мяч. Не знаю (смеётся). Мне приходится бороться за каждое очко, чтобы как-то повысить свой уровень. Улучшить свою защиту. Это те моменты, когда нужно это сделать. Честно говоря, я даже не думал об этом (смеётся). Я просто пытался делать свою работу, и всё, — сказал Рублёв в интервью на корте.